Sergen Yalçın'a Tahkim'den indirim

Tahkim Kurulu, Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezasını 3'e indirdi. Ayrıca kurul Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na verilen para cezalarını onadı.

İşte kurul kararları:

BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/284 K.2019-2020/356 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- BTC Türk Yeni Malatya Spor Kulübü'nün teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezalarının birleştirilmesi suretiyle toplam 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; takdiren 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 21.700,00 TL para cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/285 K.2019-2020/357 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 14.11.2019 Perşembe günü saat 15:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.ve Ali Yıldırım Koç vekilleri Av. Alper Pirşen ve Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Üst A ve B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin başkanı Ali Yıldırım Koç'un kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. ve 38/3-b maddeleri uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ve başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, idarecisi Ömer Sağıroğlu ile ilgili PFDK'nın 07.11.2019 tarihli E.2019-2020/300 K.2019-2020/358 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin resmi twitter hesabında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin

38/3-b. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin idarecisi Ömer Sağıroğlu'nun sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin

38/1-b. maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu