Sergen Yalçın'dan açıklama! Fatih Terim ile derbide...

Çin’de ortaya çıkan korona virüs salgını Türkiye’de de etkisi artırırken Fatih Terim’in de korona virüs testi pozitif çıktı.Öte yandan Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçında samimi pozlar vermişti. Terim’in ardından yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala’nın da korona virüs nedeniyle tedavi altına alınmasının ardından gözler Sergen Yalçın’a çevrildi.

Sergen Yalçın'dan açıklama

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın; 'Şu ana kadar bizde herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak bu olmayacağımız anlamına gelmez. Hepimiz dikkat edelim ve zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım.' dedi.

“EN KISA ZAMANDA HABERLEŞMEK ÜZERE”

Deneyimli teknik adam adam korona virüse yakalandığını Twitter’dan açıklamış ve yaptığı açıklamasında, “Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere” ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın Instagram hesabından açıklamada bulundu.