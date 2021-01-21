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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan çarpıcı sözler: Böyle saçmalık olur mu?
21.01.2021 - 15:32 |

Sergen Yalçın'dan çarpıcı sözler: Böyle saçmalık olur mu?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük maçı öncesi ceza alanı içinde ısınamamalarını eleştirdi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fatih Karagümrük ile oynanan maç öncesi ilginç bir olaya dikkat çekti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, "Stadyum güzel, zemin çok güzel. Kulübeler çok uzak. Sahanın da çok altında. Çok mantıksız olmuş bence." ifadelerini kullandı.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ceza alanının yıpranmaması için burada ısınmaları yasakladığını belirten Sergen Yalçın, "Kaleciler nerede ısınıyorlar, bir bakın. Ceza alanı içini UEFA izin vermediği için kullanamıyoruz. O zaman neden burada maç oynatıyorsunuz. Anlayamadım mantığını. Nasıl bir mantık bu?" dedi.

Beşiktaş'ın genç hocası, "Türkiye Ligi maçı oynanıyor ama biz ceza alanını kullanamıyoruz. Anlayamadım ben bunu." diyerek sözlerini kullandı.

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Sergen Yalçından çarpıcı sözler: Böyle saçmalık olur mu

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