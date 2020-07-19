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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan derbi sözleri: Prestij maçı değil
19.07.2020 - 07:00 |

Sergen Yalçın'dan derbi sözleri: Prestij maçı değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynayacakları sezonun son derbisini kazanmak zorunda olduklarını söyledi, “Prestij değil, üçüncülük maçı yapacağız. Sahadan galibiyetle ayrılarak umutlarımızı son haftaya taşımalıyız” dedi

Sergen Yalçın'dan derbi sözleri: Prestij maçı değil
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SERDAR SARIDAĞ

Süper Lig’de haftalardır üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinin kesinlikle prestij veya formalite maçı olmadığını söyledi.

Sergen Yalçından derbi sözleri: Prestij maçı değil

Futbolcularıyla hafta boyu gerçekleştirdiği toplantılarda ligi üçüncü bitirmek için derbiyi kazanmak zorunda olduklarının altını çizen Yalçın’ın, “Sivasspor üçüncülüğe bizden daha yakın. Bizim bu noktada yapmamız gereken, kalan maçları kazanıp, Sivasspor’un puan kaybetmesini beklemek. Bu yoldaki ilk adımımız Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak olmalı. Bu karşılaşma kesinlikle bir prestij maçı değil. Üçüncülük maçına çıkacağız. Sahadan galibiyetle ayrılarak umutlarımızı ve iddiamızı son haftaya taşımalıyız” diye konuştuğu öğrenildi.

Teknik patron Sergen Yalçın, Süper Lig’de sezonun kendileri için son derece inişli, çıkışlı geçtiğine de vurgu yaptı.

Siyah-beyazlı hocanın, “Tüm sıkıntılara rağmen buralarda olabilmek çok kolay değil. Hedefsiz kaldığımız dönemlerde sizler sahada elinizden geleni yaptınız. Bu oynama ve kazanma arzusu yüzünden sizlere ayrıca teşekkür etmeliyim. Aynı isteği bu maçta da göstereceğinizi biliyorum. Derbinin taraftarımız için ne kadar önemli olduğunu da aklınızdan çıkarmayın” ifadelerini kullandığı bildirildi.

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