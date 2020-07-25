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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan forvet talebi
25.07.2020 - 07:00 |

Sergen Yalçın'dan forvet talebi

Burak Yılmaz’ın ayrılmasından sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden iki forvet isteğini yineledi.

Sergen Yalçın'dan forvet talebi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Burak Yılmaz’ın ayrılmasından sonra yönetimden iki forvet isteğini yineledi.
Yüksek maliyeti nedeniyle Burak’a gelen teklifin değerlendirilmesine kulüp çıkarları açısından olumlu bakan Sergen Yalçın, Güven ile birlikte yeni sezona iki forvet daha istedi. Larin ve Umut gibi isimleri kadroda bulunduran Beşiktaş’ın bu iki oyuncunun kamp raporlarından sonra forvette son noktayı koymak istiyor. İlk etapta bir forvet transfer etmeyi planlayan yönetim, ikinci forveti ise ağustos sonuna doğru bitirmeye çalışacak. Larin’in iyi bir performans göstermesi halinde ikinci forvet transferinin, Sergen Yalçın’ın onay vermesi halinde askıya alınabileceği iddia edildi.

Sergen Yalçından forvet talebi

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