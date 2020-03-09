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HaberlerBeşiktaş Haberleri Sergen Yalçın'dan Galatasaray analizi!
09.03.2020 - 07:00 |

Sergen Yalçın'dan Galatasaray analizi!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları ezeli rakipleri Galatasaray’ı Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta gözlem altına aldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önümüzdeki hafta deplasmanda karşılaşacakları ezeli rakipleri Galatasaray’ı dün akşam Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta gözlem altına aldı. Ankaragücü maçından sonra yaptığı açıklamada derbi için, “Kaderimizi belirleyecek” diyen Yalçın’ın, Galatasaray için detaylı bir analiz hazırlayarak bu bilgileri hafta boyu öğrencileriyle paylaşacağı aktarıldı. Sergen Yalçın’ın yanı sıra yardımcı antrenörlerin de derbiye ilişkin kapsamlı analizler yaptıkları belirtildi.

Sergen Yalçından Galatasaray analizi

Sergen Yalçından Galatasaray analizi

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