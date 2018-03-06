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06.03.2018 - 07:10 |

Sergen Yalçın'dan ilk icraat; Ali Çamdalı

Atiker Konyaspor'un yeni Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımında ilk icraatı gerçekleştirdi.

Sergen Yalçın'dan ilk icraat; Ali Çamdalı
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Atiker Konyaspor, ligde uzun süren kötü gidişatın ardından Mehmet Özdilek'in görevine son vermiş ve yerine Sergen Yalçın'ı getirmişti.

Genç teknik adamın yönetimden ilk isteği ise ortaya çıktı. Konyaspor Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda Ali Çamdalı'nın sözleşmesini feshedildiğini açıklamıştı. Ancak Ali Çamdalı'nın Atiker Konyaspor'la olan sözleşmesinin devam ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine Sergen Yalçın'ının da Ali Çamdalı'nın takımda kalması gerektiğini ve ona ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. Ali Çamdalı'nın affedilerek takımla çalışmalara yeniden başlaması bekleniyor.

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