Sergen Yalçın'dan test açıklaması! "Yarın yaptıracağız"

Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın sosyal medyadan yaptığı açıklamada test yaptıracaklarını duyurdu.

"Tedbir amacıyla yarın test yaptıracağız"

"Açıklama yapma gereği duydum. Ölen hastalara Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle Abdurahim abiye, Fatih hocama çok geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşurlar. Bu olaydan sonra çok telefon aldım. Son 7 gündür evden çıkmıyoruz. Sürekli evdeyiz. Benimle ilgili hastalık belirtisi yok. doktorlarla konuştuk, yarın test yaptıracağız. Son yaşanan maçtan sonra herhangi bir arkadaşımızda belirtiye rastlamadık. Ancak tedbir amacıyla yarın test yaptıracağız."

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