Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe planı!

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın teknik patronu güzel futbol ve 5-1’lik skorun kendisini mutlu ettiğini söyledi, “Antalyaspor önünde bir kaza yaşadık fakat bu maçtaki futbol ve mücadele beni gelecek için daha da umutlandırdı. F.Bahçe derbisine kadar yolumuza kayıpsız devam etmeliyiz” dedi.

Vodafone Park’taki sürpriz Antalyaspor mağlubiyetinin ardından çıktığı Yukatel Denizlispor deplasmanında adeta gol şov yaparak, sahadan 5-1’lik skorla galip ayrılan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın maçtan sonra tüm takımı tebrik etti.

Soyunma odasında oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı teknik adam, güzel futbol ve farklı skordan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sergen Yalçın’ın, “Bu şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Şartlar ne olursa olsun her zaman kazanmak için mücadele etmemiz gerekiyor. Kalan 6 maçı da kazanırsak, ligi güzel bir noktada bitirebiliriz. Geçen hafta bir kaza yaşadık fakat bu maçtaki futbol ve mücadele bizi gelecek için daha da umutlandırdı. Fenerbahçe derbisine kadar kayıpsız gitmeliyiz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Yukatel Denizlispor’un ligin dişli ekiplerinden biri olduğunu da aktaran Sergen Yalçın, “Bu maçta olduğu gibi skor avantajını erken bulduğumuzda Erdoğan ve Kartal gibi genç kardeşlerimiz de daha fazla süre alma şansı buluyor. Bu karşılaşma gençleri görmek adına da çok yararlı bir müsabaka oldu” diye konuştu.

Bu arada koronavirüs önlemleri kapsamında maç sonrası soyunma odasına inemeyen Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin, takım uçağında Sergen Yalçın ve oyuncuları tek tek kutladığı ifade edildi. Sergilenen güzel futboldan memnuniyet duyan siyah-beyazlıların, galibiyet kadar 4 genç oyuncunun forma şansı bulmasını takdirle karşıladıkları belirtildi.

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