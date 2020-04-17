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17.04.2020 - 00:16 |

Sergio Busquets: "Ligler bu sezon devam edemez"

Barcelona'nın yıldız ismi Sergio Busquets, La Liga'nın geleceği ve corona virüsü salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Sergio Busquets: "Ligler bu sezon devam edemez"

Barcelona'nın tecrübeli futbolcusu Sergio Busquets, corona virüsü nedeniyle ara verilen La Liga'nın yeniden başlayacağını düşünmediğini açıkladı.

"Ligler bu sezon için bence devam edemez"
"Bu saatten sonra devam etmek çok zor olacaktır. Sürecin başında olayların nasıl gelişeceğini görmek istedim ve bence şu an zirve noktaya ulaştık. Artık iyi haberler gelmesini bekliyorum. Ligler ise bu sezon için bence devam edemez."

"Futbola uzak kalmak kolay olmuyor "
"Corona virüsü nedeniyle belirsizlik var. Evde izole bir yaşam sürmek, futbola uzak kalmak kolay olmuyor ancak çocuklarımla daha çok vakit geçirebiliyorum bu dönemde. Topla pek fazla antrenman yapma şansım olmuyor ancak bize verilen özel idmanlarımızı uyguluyorum."

"Böyle biterse şampiyon gibi hissetmeyeceğim"

Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien ise La Liga'nın geleceği hakkında Busquets'nin açıklamalarının tam tersi ifdaeler kullanmıştı. Tecrübeli teknik adam, "Böyle biterse şampiyon gibi hissetmeyeceğim. Benim isteğim sahada oynayarak şampiyon olmak" demişti.

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