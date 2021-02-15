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15.02.2021 - 13:14 |

Serhat Akın'dan Galatasaray'a olay gönderme!

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın'dan Galatasaray'a gönderme! Erkan Özdamar'ın yönettiği maçın ikinci yarısında Kerem Aktürkoğlu'nun Varga'ya yaptığı müdahalenin penaltı olduğunu ifade eden Kasımpaşa da bir açıklama yayınlamıştı. Kadıköy Boğası lakaplı Serhat Akın, şampiyonu TFF ve VAR'ın belirleyeceğini açıkladı.

Serhat Akın'dan Galatasaray'a olay gönderme!
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Serhat Akın'dan Galatasaray ve TFF'ye gönderme! Kadıköy Boğası lakaplı Serhat Akın'dan hem Galatasaray'a hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme geldi. Serhat Akın, Karagümrük galibiyetinden sonra bir tweet atarak Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade etmişti.

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, dün gece bir tweet daha atarak şu ifadeleri kullandı.

"Şampiyon Fenerbahçe olur demiştim ama sözümü geri alıyorum şampiyonu TFF ve VAR belirleyecek!"

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Serhat Akından Galatasaraya olay gönderme

 

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