Serhat Akın'dan Galatasaray'a olay gönderme!

Serhat Akın'dan Galatasaray ve TFF'ye gönderme! Kadıköy Boğası lakaplı Serhat Akın'dan hem Galatasaray'a hem de Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme geldi. Serhat Akın, Karagümrük galibiyetinden sonra bir tweet atarak Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ifade etmişti.

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, dün gece bir tweet daha atarak şu ifadeleri kullandı.

"Şampiyon Fenerbahçe olur demiştim ama sözümü geri alıyorum şampiyonu TFF ve VAR belirleyecek!"