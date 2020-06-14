Serhat Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı

Fanatik Gazetesi'nde uzun yıllar Trabzonspor takımını takip eden spor yazarı Serhat Demirtaş, yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 40 yaşında aramızdan ayrılan Demirtaş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Mesai arkadaşları son yolculuğunda Serhat Demirtaş'ı yalnız bırakmadı.

Skorer ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileriz.