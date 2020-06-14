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14.06.2020 - 16:40 | | Fotoğraflar: Fanatik

Serhat Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı

Fanatik Gazetesi'nde Trabzonspor yazarlığı yapan ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerine yuman Serhat Demirtaş toprağa verildi.

Serhat Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı
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Fanatik Gazetesi'nde uzun yıllar Trabzonspor takımını takip eden spor yazarı Serhat Demirtaş, yaşadığı ani rahatsızlık nedeniyle hayata gözlerini yumdu. 40 yaşında aramızdan ayrılan Demirtaş bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Mesai arkadaşları son yolculuğunda Serhat Demirtaş'ı yalnız bırakmadı.  

Skorer ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileriz.

Serhat Demirtaş son yolculuğuna uğurlandı

 

 

 

 

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