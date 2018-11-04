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04.11.2018 - 02:30 |

Seri 13 maça çıktı

Süper Lig’deki dev randevuda Medipol Başakşehir’i galibiyete taşıyan Alexandru Epureanu bu sezon ligdeki ilk golünü attı.

Seri 13 maça çıktı
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Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçından fotoğraflar
Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçından fotoğraflar
Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçından fotoğraflar
Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

Süper Lig’deki dev randevuda Medipol Başakşehir’i galibiyete taşıyan Alexandru Epureanu bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Moldovalı stoper geçen sezon rakip fileleri 6 kez havalandırmıştı.

Başakşehir’in evindeki yenilmezlik serisi ise 13 maça yükseldi. Sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında Fenerbahçe’ye karşı 2-0’lık sonuçla alan Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmezken, 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı.


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