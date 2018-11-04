04.11.2018 - 02:30 |
Seri 13 maça çıktı
Süper Lig’deki dev randevuda Medipol Başakşehir’i galibiyete taşıyan Alexandru Epureanu bu sezon ligdeki ilk golünü attı.
Süper Lig’deki dev randevuda Medipol Başakşehir’i galibiyete taşıyan Alexandru Epureanu bu sezon ligdeki ilk golünü attı. Moldovalı stoper geçen sezon rakip fileleri 6 kez havalandırmıştı.
Başakşehir’in evindeki yenilmezlik serisi ise 13 maça yükseldi. Sahasında son yenilgisini geçen sezonun 21. haftasında Fenerbahçe’ye karşı 2-0’lık sonuçla alan Başakşehir, o günden sonra evinde oynadığı 13 maçta yenilgi yüzü görmezken, 10 galibiyet, 3 beraberlik aldı.