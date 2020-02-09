Seri: "Lemina ile bakışarak bile anlaşabiliyoruz"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Jean Michael Seri maç sonu açıklamalarda bulundu

"Her maçımızı final gibi oynuyoruz"

"Bugün maça çok ciddi ve istekli başladık. Kazanmak istediğimizi gösterdik. Sezonun ikinci yarısı başladığından beri her maçımızı final gibi oynuyoruz. Bugün de bunun sonucunu gördük."

"Birbirimizi tamamlıyoruz"

"Saha dışında Lemina ile iyi bir arkadaşlığımız var. Birbirimizi tamamlıyoruz, konuşmadan bile bakışarak anlaşabiliyoruz. Bunun da meyvesini alıyoruz, performansımıza yansıyor. Bu çok önemli, sadece antrenmanlarda değil, maçta da iletişim önemli."