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HaberlerGalatasaray Haberleri Seri'den penaltı tepkisi!
08.03.2020 - 21:09 |

Seri'den penaltı tepkisi!

Süper Lig'de Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken maç sonu Seri açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken maç sonu Seri açıklamalarda bulundu.

"Saha iyi değildi, söylemem lazım"
"Kendi performansımdan çok takım performansını konuşmak istiyorum. İyi maç çıkardık ama rakibimiz kolay bir rakip değildi. Yine de iyi sonuç elde ettik ancak saha iyi değildi, söylemem lazım."

"Penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum"
"Açıkçası penaltıda çok temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı olduğu tartışılır. Yeni penaltı kurallarında, VAR karar veriyor ama hakem geldi, tekrardan baktı. Ben verilen kararın doğru olduğunu düşünmüyorum."

Seriden penaltı tepkisi

Seriden penaltı tepkisi

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