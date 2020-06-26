Serie A heyecanı beIN SPORTS’ta devam ediyor

Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk, İtalyan futbolunun en üst düzey organizasyonu Serie A’yı yayınlamaya yeniden başlıyor. Serie A heyecanı bu gece oynanacak Juventus – Lecce karşılaşması ile birlikte beIN SPORTS kanallarında olacak.

beIN MEDIA GROUP sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi: "Bu akşamki Juventus - Lecce karşılaşması ile birlikte Serie A'nın beIN SPORTS kanalları üzerinden Türkiye dahil 35 ülkede yeniden yayınlanmaya başlayacağını duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Serie A ile imzalanan anlaşma önemli bir emsal teşkil ediyor ve başta beIN olmak üzere diğer uluslararası yayıncıların yıllardır vurguladıkları şu mesajı pekiştiriyor: Hak sahipleri korsanla mücadele etmezlerse, sadece münhasır olmayan içeriklerin değeri kadar gelir elde edebilecekler.”