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26.06.2020 - 22:30 |

Serie A heyecanı beIN SPORTS’ta devam ediyor

İtalyan futbolunun en üst düzey organizasyonu Serie A, bu akşamki Juventus – Lecce mücadelesi ile birlikte beIN SPORTS ekranlarına geri dönüyor.

Serie A heyecanı beIN SPORTS’ta devam ediyor
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 Türkiye’nin lider dijital platformu Digiturk, İtalyan futbolunun en üst düzey organizasyonu Serie A’yı yayınlamaya yeniden başlıyor. Serie A heyecanı bu gece oynanacak Juventus – Lecce karşılaşması ile birlikte beIN SPORTS kanallarında olacak. 

beIN MEDIA GROUP sözcüsü, konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi: "Bu akşamki Juventus - Lecce karşılaşması ile birlikte Serie A'nın beIN SPORTS kanalları üzerinden Türkiye dahil 35 ülkede yeniden yayınlanmaya başlayacağını duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Serie A ile imzalanan anlaşma önemli bir emsal teşkil ediyor ve başta beIN olmak üzere diğer uluslararası yayıncıların yıllardır vurguladıkları şu mesajı pekiştiriyor: Hak sahipleri korsanla mücadele etmezlerse, sadece münhasır olmayan içeriklerin değeri kadar gelir elde edebilecekler.”

Serie A heyecanı beIN SPORTS’ta devam ediyor

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