Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasÄ±nda yarÄ±n oynanmasÄ± planlanan Juventus-Napoli maÃ§Ä±nÄ±n akÄ±beti, konuk ekibe getirilen seyahat yasaÄŸÄ± nedeniyle belirsiz durumda.Â

Ä°talyan haber ajansÄ± ANSA'nÄ±n haberine gÃ¶re, ligde yarÄ±n oynanmasÄ± gereken mÃ¼sabaka, takÄ±mda Ã§Ä±kan 3 yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakasÄ± sonrasÄ± yerel saÄŸlÄ±k yetkililerinin mavi-beyazlÄ± ekibe getirdiÄŸi seyahat yasaÄŸÄ± nedeniyle oynanamayabilir. Haberde, Serie A yÃ¶netiminin de maÃ§Ä±n ertelemesini deÄŸerlendirdiÄŸi ifade edildi.Â

Juventus KulÃ¼bÃ¼ ise akÅŸam saatlerinde Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Juventus, Serie A takviminde Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zere yarÄ±n akÅŸam sahada olacak." aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu.

Napoli KulÃ¼bÃ¼, dÃ¼n Piotr Zielinski ile bir teknik heyet mensubunun, bugÃ¼n ise Makedon oyuncu Eljif Elmas'Ä±n Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

GeÃ§en hafta Napoli sahasÄ±nda Genoa'yÄ± 6-0 yenerken, bu maÃ§Ä±n ardÄ±ndan yapÄ±lan testlerde Genoa'da 12'si oyuncu 17 kiÅŸinin Kovid-19 testi pozitif Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, bu haftaki Genoa-Torino maÃ§Ä± da ev sahibi ekibin talebiyle ertelenmiÅŸti.Â

Genoa'daki Kovid-19 vakalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶zler Napoli'ye Ã§evrilirken, yapÄ±lan ilk tur sÃ¼rÃ¼ntÃ¼ testlerinde bÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±n negatif olduÄŸu bildirilmiÅŸti.Â

Serie A'da bu sezon iÃ§in belirlenen kurallar doÄŸrultusunda takÄ±mlarÄ±n sadece bir kez maÃ§ erteleme talebi hakkÄ± bulunuyor. Bu hakkÄ±nÄ± kullanan takÄ±mlar, yine aynÄ± durumla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmalarÄ± halinde ya 11 kiÅŸiyle sahaya Ã§Ä±kacak ya da hÃ¼kmen 3-0 yenik sayÄ±lacak.

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