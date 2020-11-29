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29.11.2020 - 21:14 |

Serie A'da lider Milan, Fiorentina karşısında zorlanmadı

Kırmızı-siyahlılar, konuk ettiği Fiorentina'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi

Serie A'da lider Milan, Fiorentina karşısında zorlanmadı
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İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında lider Milan, konuk ettiği Fiorentina'yı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 17. dakikada Romagnoli'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Kırmızı-siyahlılar, 27. dakikada Kessie'nin penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Kessie, 38. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu ise gole çeviremedi.

İlk yarı, Milan'ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Mücadelenin 2. yarısında başka gol olmayınca Milan, Fiorentina'yı 2-0 yenerek, puanını 23'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Fiorentina ise 8 puanla 16. sırada kalırken, ligde 5. yenilgisini aldı.

Milan'da top koşturan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Tolgay Arslan gol attı Udinese, Lazio'yu yendi

Ligin iddialı ekiplerinden Lazio ise konuk ettiği Udinese'ye 3-1 yenildi.

Karşılaşmadaki ilk golü 18. dakikada sezon başında Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan kaydetti. Udinese'de 45 3. dakikada Pussetto, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Udinese 71. dakikada Forestieri'nin golüyle skoru 3-0 yaparken, Lazio 74. dakikada Immobile ile penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye indirdi: 3-1.

Konuk Udinese, Lazio’yu 3-1 yenerek, puanını 10’a yükseltti ve 13. sırada yer aldı. Lazio ise bu sezonki 3. yenilgisini alırken, 14 puanla 9. sıraya geriledi.

Ligde diğer maçta Bologna, Crotone'u 1-0 yendi.

Serie Ada lider Milan, Fiorentina karşısında zorlanmadı

 

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