Serie A'da tarihe geçen gol! Hakan Çalhanoğlu...

Milan'ı, Sassuolo deplasmanında 6.2'inci saniyede öne geçiren Rafael Leao, İtalya Ligi tarihinin en erken golünü attı. Başlama vuruşunun ardından topu ceza sahası sol ön çizgisi yakınına kadar taşıyan Hakan Çalhanoğlu, topu Leao'nun önüne bıraktı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahasına taşıyıp ağları havalandıardı.

Bir önceki rekorun sahibi, 2001 Aralık ayında Piacenza formasıyla Fiorentina ağlarını 8. saniyede havalandıran Paolo Poggi'ye aitti.