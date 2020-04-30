Serie A'ya resmi tehdit geldi! Gravina: "İptal kararı vermeyeceğim"

Onur Dinçer / Skorer

İtalya Serie A'da sezonun geri kalanının ne olacağıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Ülkenin sağlıkçıları liglerin iptal edilmesini isterken, futbol camiası ise içinde bulunulan sezonun bir şekilde tamamlanmasını istiyor. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

'Ya protokol ya da sezon noktalanır'

Bakanı Spodofora lig yönetimi ve kulüplerden sağlık protokolünü imzalamalarını istedi, 'Ya protokol yaparsınız ya da sezon burada noktalanır' diyerek tehdit etti: "Eğer sağlık protokolü üzerinde anlaşmaya varılmazsa, hükümet Serie A'da sezonun bittiğini duyuracak. Bu sorumluluğu alacağız. Tüm paydaşlar protokol üzerinde anlaşırsa, idmanlar start alacak ve bu, sezonu tekrar başlatmak adına olumlu bir sinyal olacak".



'Hollanda ve Fransa bizi o yöne itebilir'

Spor Bakanı ayrıca ülkede liglerin tekrar başlaması ihtimalinin her geçen gün zayıfladığını da vurgulayarak "Hollanda ve Fransa'daki gelişmeler, İtalya'yı da bu yönde bir hatta doğru itebilir. Avrupa'nın genel hattı bu oluyor çünkü. Serie A'daki futbol kulüplerinden birinin başkanı olsaydım, artık gelecek sezona bakardım" dedi.

Federasyon başkanı: "Hiçbir şekilde iptal yönünde bir karar vermeyeceğim"

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina açıklamalarda bulundu. Gravina, "Hiçbir şekilde iptal yönünde bir karar vermeyeceğim. Bu İtalyan futbolunun ölümünü imzalamak olur çünkü" ifadelerini kullandı.

'Spor bakanı futboldan nefret ediyor'

Empoli Kulübü Başkanı Fabrizio Corsi, ülkede sporun en tepesindeki ismin açıklamalarına tepki göstererek "İtalya'da yaşanan gelişmeler beni hayal kırıklığına uğratıyor. Bana öyle geliyor ki, spor bakanı Spadafora futboldan nefret ediyor. Temmuz ya da ağustos da olsa futbola geri dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Futbolcu, duşunu evde alacak



İtalya'da oluşturulan sağlık protokolü, futbolcuların soyunma odasında duş almak yerine evlerinde yıkanması, futbolcuların günlük corona testine tabi olması, antrenmanların sosyal mesafeyi koruyacak küçük gruplar halinde gerçekleştirilmesi, soyunma odalarının en çok üç kişi tarafından kullanılması, her kulübün kullanacak herkesin tüm test kitlerini bağışlamasını zorunlu kılması gibi daha bir çok maddeden oluşuyor. Ancak sağlık bakanlığı futbol federasyonunun protokülü daha da sıkılaştırmasını talep ediyor.

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