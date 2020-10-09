Serkan Asan: ‘Başka bir Trabzon’

Joao Pereira’nın sakat olduğu dönemde formayı kapan ve oynadığı başarılı futbolla alkış toplayan Serkan Asan, bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi. Ümit Milli Takım kampında bulunan Serkan, Trabzonspor’un bir uyum sürecinden geçtiğine dikkat çekti.

Genç oyuncu, “Giden ve gelen oyuncularımız oldu. Şu an uyum sağlama sorunumuz var. Yeni gelen oyuncular yavaş yavaş takıma adapte oluyorlar. Milli takım arasında o uyumu sağlayacağımızı düşünüyorum. Milli takım arasından sonra başka bir Trabzonspor izleteceğiz. Milli takım arası bizim için çok iyi olacak. Hedefimiz şampiyonluk” diye konuştu.

İlk kez Ümit Milli Takım’a davet edilen Serkan, “Gururluyum ve biraz heyecanlıyım. İnşallah öncelikle Trabzonspor’da performansımı sürekli arttırarak devam edersem, Ümit Milli Takım’da da hocam şans verir oynarsam orada da elimden geleni yapacağım. Performansımın üzerine koyarak devam edersem A Milli formayı da giymek, o gururu yaşamak istiyorum. İnşallah onu da başarırım” ifadelerini kullandı.

Kariyer hedeflerini de paylaşan genç oyuncu, “Trabzonspor’daki performansımla Ümit Milli Takım’a geldim. İlk kez bu milli formayı giymek için savaşacağım. Trabzonspor’daki hedeflerimden sonra, A Milli Takım ve Avrupa hedefim var. İnşallah bunları yavaş yavaş ve teker teker başarabilirim” yorumunu yaptı.