Serkan Asan: ‘Sahada taraftar gibiyiz’

Trabzonspor’un son dönemde parlattığı yeni genç yıldız Serkan Asan, TamSaha dergisinin 192. sayısına konuk oldu. Bordo-mavili kulübe özel bir bağı ve sevgisi olduğunu aktaran yıldız sağ bek, “Taraftarımızın önünde, sahada taraftar gibi mücadele ediyoruz. Ruhumuzda o sevgi var. Dışarıdaki taraftar ile altyapıda oynayan oyuncu arasında hiçbir fark yok. Aynı sevgiyi paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.



Sağ bekte Joao Pereira ile iyi anlaştığını belirten genç futbolcu, “Pereira ile ilişkim çok iyi. Onun yaşı, tecrübesi, oynadığı takımlar benim için çok önemli. Ondan iki sene içinde ne kadar çok şey öğrendiğimi anlatamam. Antrenmanlardan sonra benimle özel çalışıyor. Orta çalışıyoruz. Maçlarda o değil de ben oynadığım zaman bana maçtan önce motivasyon konuşmaları yapıyor. Tercümanla aktarıyor. Maçtan sonra yaptığım hataları bana aktarıyor. Doğrularımı da söylüyor” diye konuştu.



Futbolda belli bir seviyeye geldikten sonra ailesine yardım ettiğini kaydeden 21 yaşındaki oyuncu, “Babam İstanbul’da inşaat ustasıydı. Yurt dışında çalıştı çoğu zaman. Kendisini senede bir-iki hafta görüyorduk. Futbol oynamaya başladıktan sonra babamı emekli ettim. Diğer ablalarım da zaten her birisi bir yerde. Annemle yine yalnız kaldılar” dedi.