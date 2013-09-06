Serkan Kırıntılı imzayı attı!

Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantepspor maçının kendileri açısından zor bir maç olacağını söyledi.

Çalımbay, kulübün Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, lige yeni çıkan bir ekip olduklarını hatırlatarak, "Her şeyden önce hedefimiz Çaykur Rizespor’u ligde kalıcı yapmaktır. Bugüne kadar 16 transfer yaptık. Takımımız bu transferlerle ligde daha iyi noktalara gelecektir. Ligde 3 maçın ikisini kazanarak güzel bir başlangıç yaptık. Ligde olduğu kadar Türkiye Kupası’nda da yolumuza devam etmek istiyoruz. Genel anlamda ligde oynadığımız oyundan memnunum. Maçlarımızda taraftar desteği mükemmel. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Pazar günü Trabzonspor ile sahamızda hazırlık maçı yapacağız. Ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Gaziantepspor maçı bizim için zor olacak. Tek düşüncemiz Gaziantep’ten iyi bir skorla dönmektir." dedi.

Galatasaray’dan Yekta Kurtuluş'u transfer için çok uğraştıklarını ifade eden Çalımbay, "Yekta Kurtuluş’un transferinin olacağını zannetmiyorum. Transferde son gün. Oynamayan, maç eksiği olan arkadaşlarımızın da hazır olmasıyla kadromuz şekillenecek. Eksik oyuncular nedeniyle ideal bir kadro kuramadım." diye konuştu.

KALECİ SERKAN KIRINTILI 2 YILLIĞINA İMZALADI

Öte yandan Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’nin kalecisi Serkan Kırıntılı ile iki yıllığına anlaştı. Kulüp binasında yapılan imza töreninde konuşan Serkan Kırıntılı, "Fenerbahçe'de çok fazla forma şansı bulamadım; ama kendimi her zaman hazır tuttum. Transferde tercihimi Türkiye'nin en güzel şehirlerinden birisi olan Rize’den yana kullandım. Forma giyeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Baltacı ise, "Rıza hocamızın isteği doğrultusunda yapılan bir transfer. Serkan'ın takımımızda büyük katkılar yapacağına inanıyorum." dedi.