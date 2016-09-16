16.09.2016 - 12:57 | | Oğuzhan Ort / İSTANBUL (İHA)
Serkan Kırıntılı, UEFA haftanın oyuncusuna aday gösterildi
Atiker Konyaspor’un başarılı file bekçisi Serkan Kırıntılı, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynadıkları maçındaki performansıyla UEFA Avrupa Ligi haftanın oyuncusuna aday gösterildi.
UEFA Avrupa Ligi ilk hafta grup karşılaşmalarının sona ermesinin ardından UEFA resmi internet sitesinden haftanın oyuncusu adaylarını açıkladı. UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında evinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e 1-0 mağlup olan Atiker Konyaspor’un file bekçisi Serkan Kırıntılı, maçtaki başarılı performansıyla UEFA tarafından haftanın oyuncusuna aday gösterildi.
UEFA Avrupa Ligi haftanın oyuncusu adayları şöyle:
“Karim El Ahmadi (Feyenoord), Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor), Maor Buzaglo (Hapoel Beer Sheva), Charlie Austin (Olympiacos), Andre Pinto (Braga), Pol Kosok (Sassuolo), Panagiotis Glykos (PAOK).”