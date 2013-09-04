Serkan Kırıntılı yolcu

2010/2011 sezonunda Ankaragücü'nden Fenerbahçe'ye transfer olan Serkan Kırıntılı, ligin yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor yolunda.



Fenerbahçe'de 3 sezonda sadece 7 maçta forma şansı bulabilen Serkan Kırıntılı, Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardı. Maraton.com.tr'ye konuşan oyuncunun menajeri Haluk Canatar, "Çaykur Rizespor ile prensip anlaşmasına vardık.Kulüpler son olarak tekrar görüşecek ve transfer resmiyet kazanacak." dedi

(maraton)