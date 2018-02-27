Serkan Kırıntılı'dan olay Ali Çamdalı paylaşımı!

Atiker Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilmişti. Bunun üzerine gece geç saatlerde kaleci Serkan Kırıntılı'dan bir paylaşım geldi. Ali Çamdalı'nın Türk bayrağı salladığı bir fotoğrafı paylaşan Serkan, "Yolun açık olsun büyük kaptan... senin adamlığını herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

Akhisarspor karşısında alınan 3-0 yenilginin ardından açıklamalarda bulunan Ali çamdalı, Eto'o'yu işaret ederek, "Devre arasında iyi transferler yapıldı ama maçlarda isimler oynamıyor, herkesin koşup mücadele etmesi lazım. Ancak böyle kazanabilirsiniz" demişti.

Konyaspor yönetimi bu açıklama nedeniyle deneyimli orta sahanın sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.