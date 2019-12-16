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16.12.2019 - 21:00 | | AA

Severo: "Türk futbolu doğası gereği oldukça zorlu"

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir, Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile eşleşti. Lizbon'un kurumsal ilişkiler direktörü Roberto Luis de Deus Severo, "Çok zorlu iki maç olacak." dedi.

Severo: "Türk futbolu doğası gereği oldukça zorlu"
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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Medipol Başakşehir ile eşleşen Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un kurumsal ilişkiler direktörü Roberto Luis de Deus Severo, "Çok zorlu iki maç olacak." dedi. 

Medipol Başakşehir ile eşleşmelerini Portekiz basınına değerlendiren Severo, "Artık Avrupa'da kolay takım yok ancak kulüp olarak tarihimiz ve büyüklüğümüz bizi bu elemeye tutku ve büyük sorumlulukla bakmaya zorluyor. Turu geçmek istiyoruz ve bunun için gerekli tüm şartlara sahip olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Medipol Başakşehir'in Roma ve Borussia Mönchengladbach gibi önemli takımların olduğu bir gruptan lider olarak çıktığını hatırlatan Severo, "Türk futbolu doğası gereği, iyi takımları, iyi futbolcuları ve tutkulu taraftarlarıyla oldukça zorlu." değerlendirmesini yaptı. 

Evlerinde oynayacakları ilk maçta turu garanti edebilecek avantajlı bir skor almak istediklerini ve futbolcuların bu hedef için mücadele vereceğini vurgulayan Severo, "Çok zorlu iki maç olacak. Sonunda, turu geçmeye layık ve daha kaliteli olduğunu gösteren tarafın Sporting olmasını umarım." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmesinde Medipol Başakşehir, ilk maçı 20 Şubat'ta deplasmanda, sahasındaki rövanş karşılaşmasını ise 27 Şubat'ta oynayacak.

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