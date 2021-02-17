Sevilla - Borussia Dortmund: 2-3

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla ile Dortmund karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Dortmund 3-2 kazanarak çeyrek finale yükselmek için avantajlı skor elde etti.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Suso ile öne geçen Sevilla'ya Dortmund'un cevabı arka arkaya oldu. 19. dakikada Mahmoud Dahoud'un golüyle eşitliği yakalayan Alman ekibi, 27 ve 43. dakikalarda Haaland'ın golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulmaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olan taraf Sevilla oldu ve 84'de De Jong'un golüyle İspanyollar skoru 3-2 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Dortmund deplasmanda 3-2'lik galibiyeti elde etti.

Karşılaşmanın rövanşı 9 Mart'ta Dortmund'un sahasında oynanacak.