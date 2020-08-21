Sevilla - Inter (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi final maçında Sevilla ile Inter karşı karşıya geliyor. Daha önce 5 kez bu turnuvada mutlu sona ulaşan Sevilla, en fazla kupayı kaldıran takım konumunda. Inter ise 4. kez kupayı müzesine götürmek istiyor. Kritik karşılaşma Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Rheinenergiestadion'da 22.00'de başladı.

İLK 11'LER

Sevilla: Bono, Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Reguilon, Fernando, Jordan, Banega, Ocampos, De Jong, Suso

Inter: Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, L. Martinez

Daha önce 5 kez bu turnuvada mutlu sona ulaşan Sevilla, en fazla kupayı kaldıran takım konumunda. Ayrıca son 15 yıllık süreçte de 6. kez finale çıktı. Son 6 yılda ise 4. final oldu. İtalya’nın Inter ekibi de daha önce bu kupada 3 kez şampiyonluğu elde etti.

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Sevilla’da teknik direktör 53 yaşındaki Julen Lopetegui, kulüp kariyerinde ilk kupasını kaldırmak istiyor. Juventus ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşayan 51 yaşındaki teknik adam Antonio Conte de Inter’in başında ilk kupasına kavuşmayı hedefliyor. İki teknik direktörün de kariyerinde Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi gibi bir Avrupa kupası bulunmuyor.

Inter’in golcüsü Romelu Lukaku bu sezon turnuvada 6 gol kaydetti ve krallıkta birinci sırada. Ayrıca Belçikalı forvet, sezon genelinde 33 resmi gol atarak, Brezilyalı Ronaldo’nun Inter’de bir sezonda attığı 34 gol rekoruna ulaşmayı amaçlıyor.

Sevilla’nın kaptanları Jesus Navas ve Ever Banega daha önce bu kulüpte 2’şer kez UEFA Avrupa Ligi’ni kaldırdı.

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