Sevilla - İnter maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

La Liga'yı 4. sırada bitiren, UEFA Avrupa Ligi'ni 6. kez müzesine götürmek için sahaya çıkacak. Çeyrek finalde Wolves, yarı finalde Manchester United önlerinde duramadı. Manchester United maçını tamamlayamayan Lucas Ocampos'un önemli bir sakatlığının olmadığı, ilk 11'deki yerini alacağı açıklandı. Çeyrek finalden sonra yarı finale de damga vuran isimlerin başında gelen Yassine Bounou, kaledeki yerini koruyacak. Sakatlığını tamamen atlatan Tomas Vaclik yedekte bekleyecek. TD Julien Lopetegui; "Maçın her saniyesinde gözümüz açık olmalı ve rakibe fırsat vermemeliyiz. Çok yıpratıcı bir final olacak..." açıklamasında bulundu.

Serie A'da Juventus'u geçemeyen Inter, Avrupa Ligi'nde ise finale yenilgisiz gelmeyi başardı. Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitirdikten sonra çıktığı 5 maçın tamamını kazandı, sadece 2 gol yedi. Alexis Sanchez tamamen iyileşti ve 5-0 kazanılan Shakhtar maçında yedekler arasındaydı. Lautaro Martinez ile Romelu Lukaku ikilisi fişi çekerken, orta sahada Nicolo Barella da kusursuza yakın oynadı. TD Antonio Conte; "Maç sonunda en iyi takımın eğer kendimiz olduğunu düşünüyorsak, zaten kupayı da havaya kaldırırız. Değilsek, rakibi alkışlamayı da biliriz..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sevilla, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- Inter, Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçın hem ilk yarısını hem de maç sonunu kazanmayı başardı.

- Zorlu mücadeleyi yönetecek olan Danny Makkelie, bu sezon 36 resmi maça çıkarken 8 defa beyaz noktayı gösterdi. (107 sarı kart - 10 kırmızı kart)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Avrupa Ligi final mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Inter Kazanır" oldu! %25'lik kesim finalin favorisi olarak İtalyan ekip Inter'e güveniyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve finalde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?

Avrupa Ligi tarihinde kupayı en çok müzesine götüren ekip unvanına sahip olan Sevilla, bu geleneğini sürdürme hedefinde. Bugüne kadar 5 final oynayıp hiç kaybetmediler. Inter kağıt üstünde kupaya daha yakın görünse de, finalin atmosferi ve adrenalini her zaman farklıdır. Inter, hem Leverkusen hem de sansasyonel Shakhtar galibiyetinde de topu rakibe vererek kazandı. Bu da Inter’in daha kontrollü olup, enerjisini tasarruflu kullanarak hedefe ulaşmasını sağladı. Dolayısıyla bu durum Inter’in duran top sayısını da etkiledi. Sevilla da özellikle ilk yarıda dengeli olmak zorunda. İlk yarıda top 6 kez köşe gönderine gitmez!