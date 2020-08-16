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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Sevilla - Manchester United (CANLI)
16.08.2020 - 18:53 |

Sevilla - Manchester United (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde İngiliz devi Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olan İspanyol temsilcisi Sevilla karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan adını finale yazdıracak. Kritik müsabaka saat 22.00'de başladı.

Sevilla - Manchester United (CANLI)
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UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde  İspanyol temsilcisi Sevilla ile  İngiliz devi Manchester United karşılaşıyor. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan adını finale yazdıracak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka saat 22.00'de başladı.

Sevilla - Manchester United (CANLI)



İLK 11'LER

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

Sevilla - Manchester United (CANLI)

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