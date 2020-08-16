16.08.2020 - 18:53 |
Sevilla - Manchester United (CANLI)
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde İngiliz devi Manchester United ile UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takım olan İspanyol temsilcisi Sevilla karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan adını finale yazdıracak. Kritik müsabaka saat 22.00'de başladı.
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde İspanyol temsilcisi Sevilla ile İngiliz devi Manchester United karşılaşıyor. Tek maç eleme sistemi üzerinden oynanan mücadeleyi kazanan adını finale yazdıracak. Pandemi nedeniyle seyircisiz oynanan müsabaka saat 22.00'de başladı.
İLK 11'LER
Sevilla: Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón, Fernando, Jordán, Banega, Ocampos, Suso, En-Nesyri
Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams, Fred, Pogba, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford, Martial
Anthony Martial'in Manchester United Yolculuğu