Sezer Özmen'in Beşiktaş heyecanı

Spor Toto Süper Lig'de 21 Ekim Pazartesi deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarından henüz dönmeyen Oğuzhan Berber, Koray Altınay ile Ousmane Viera katılmadı. Sakatlıkları bulunan David Depetris, Hakan Hacıbektaşoğlu ile Eren Albayrak takımdan ayrı çalıştı. Yeşil-mavili futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, şut ve kondisyon ağırlıklı çalışma ile tamamlandı.

"Beşiktaş'ta 6 yılım geçti"

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Sezer Özmen, antrenman öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son maçta Medical Park Antalyaspor karşısında şanssız bir mağlubiyet aldıklarını ama futbol olarak çok iyi oynadıklarını söyledi. Beşiktaş'ın da kendilerinin de iyi durumda olduğunu ifade eden Özmen, "Beşiktaş maçı hazırlıklarımız devam ediyor. Özel çalışmadan ziyade takım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her oyuncuyu en iyi şekilde analiz edip, sahaya ona göre çıkmak istiyoruz. Beşiktaş maçında Medical Park Antalyaspor mağlubiyetinin telafisi için çalışacağız" dedi.

Özmen, Beşiktaş'ta 6 yılının geçtiğini anımsatarak, "Benim için güzel senelerdi ama profesyonel futbolcuyuz. Güzel ve keyifli bir mücadele olacak. Beşiktaş maçı, forma giydiğim taktirde benim için anlamlı ve keyifli bir mücadele olacak" dedi. Sezer Özmen, Beşiktaş maçının ardından Eskişehirspor karşılaşacaklarını belirterek, iki maçı en az kayıpla geçmek istediklerini sözlerine ekledi.