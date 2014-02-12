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12.02.2014 - 14:28 | | RİZE (AA)

Sezer: Şanssızlığı kıracağız

Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Sezer Özmen "Üzerimizdeki şanssızlığı kırarak Gaziantepspor maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Sezer: Şanssızlığı kıracağız
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Spor Toto Süper Lig'de 14 Şubat Cuma günü sahasında Gaziantepspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili ekip, çalışmasını Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik sorumlu Mehmet Ali Karaca yönetiminde yaptı. Antrenmana, sakatlığı bulunan Engin Baytar katılmadı, Hurşut Meriç takımdan ayrı çalıştı. Futbolcular, koşunun ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın son bölümünde yarı sahada taktik ağırlıklı şut çalışması yapıldı. Defans oyuncusu Sezer Özmen, idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, sahalarında oynayacakları Gaziantepspor maçında galip gelmek istediklerini belirterek, "Son iki haftadır iyi oynamamıza rağmen şanssızlıklar yaşıyoruz. Bir çok gol pozisyonuna girmemize rağmen değerlendiremedik. Gaziantespor maçı ile bunu kırmak istiyoruz. Üzerimizdeki şanssızlığı kırarak Gaziantepspor maçını kazanmak istiyoruz" dedi.

Görevden ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay'ı çok sevdiklerini ve ona saygı duyduklarını ifade eden Sezer, şunları kaydetti: "Maalesef futbolda böyle şeyler var. Daha önce de çok kez buna benzer olaylarla karşılaştık. Kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Amacımız takımı yeniden ayağa kaldırmak. İyi bir ekibiz ama özellikle ikinci yarıda son iki maçı büyük şanssızlıklarla beraberlikle tamamladık. Bu hafta kazanmak için her şeyimizi ortaya koyacağız. Taraftarımız bu maçta bizi yalnız bırakmasın."

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