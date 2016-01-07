"Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyasporlu futbolcu Ali Turan, ilk yarıdaki performanslarının üzerine çıkarak, daha iyi puanlar toplamayı hedeflediklerini ifade etti.

Turan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında başarılı bir performans ortaya koyduklarını ve bunu ikinci yarı maçlarında da sürdürmek istediklerini belirtti.

Ali Turan, 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bizim adımıza iyi bir ilk yarı geçti. Kendi sahamızda çok iyi bir grafik ortaya koyduk. 1-2 maçta yaşadığımız puan kayıpları olmasa belki sıralama anlamında daha iyi yerlerde olabilirdik. İlk yarıdaki performansımızın üzerine çıkarak, daha iyi puanlar toplamayı hedefliyoruz. İnşallah sezonu en iyi yerde, en yüksek puanla bitirmek istiyoruz. Bunu da başaracak güce, kadro kalitesine ve inanca sahibiz."