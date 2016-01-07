Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri "Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz"
07.01.2016 - 15:11 | | KONYA (AA)

"Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Torku Konyasporlu futbolcu Ali Turan, "İlk yarıdaki performansımızın üzerine çıkarak, daha iyi puanlar toplamayı hedefliyoruz" dedi.

"Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz"
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyasporlu futbolcu Ali Turan, ilk yarıdaki performanslarının üzerine çıkarak, daha iyi puanlar toplamayı hedeflediklerini ifade etti.

Turan, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında başarılı bir performans ortaya koyduklarını ve bunu ikinci yarı maçlarında da sürdürmek istediklerini belirtti.

Ali Turan, 17 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bizim adımıza iyi bir ilk yarı geçti. Kendi sahamızda çok iyi bir grafik ortaya koyduk. 1-2 maçta yaşadığımız puan kayıpları olmasa belki sıralama anlamında daha iyi yerlerde olabilirdik. İlk yarıdaki performansımızın üzerine çıkarak, daha iyi puanlar toplamayı hedefliyoruz. İnşallah sezonu en iyi yerde, en yüksek puanla bitirmek istiyoruz. Bunu da başaracak güce, kadro kalitesine ve inanca sahibiz."

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber