Sezonun son derbisi Vodafone Park'ta oynanacak

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. Beşiktaş, ligde 56 puanla 3. sıradaki Demir Grup Sivasspor'un 1 puan arkasında 4. basamakta yer alıyor. Ligde iki haftadır galibiyet sevinci yaşayamayan Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olduğu için BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde derbide oynayabilecek. Deneyimli futbolcunun yanı sıra sakatlığı geçen ve takımla idmanlara çıkmaya başlayan Burak Yılmaz'ın da derbide forma giymesi bekleniyor.

N'Koudou cezalı

Beşiktaş, derbi maça Georges Kevin N'Koudou'dan yoksun çıkacak. BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen siyah-beyazlı futbolcu, derbide forma giyemeyecek. Fransız futbolcunun yanı sıra kulüp tarafından kalan 2 haftada oynayamayacakları açıklanan Adem Ljajic ve Umut Nayir de Fenerbahçe karşısında görev yapamayacak.

4 isim ceza sınırında

Beşiktaş'ta derbi maç öncesi 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Jeremain Lens, Muhammed Elneny, Caner Erkin ve Domagoj Vida, Fenerbahçe karşısında görev yapıp kart görmeleri durumunda ligin son haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek