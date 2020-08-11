11.08.2020 - 19:02 |
Shakhtar - Basel (CANLI)
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Shakhtar Donetsk ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele saat 22.00'de başladı.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Shakhtar ile Basel karşılaşıyor. Almanya'da tek maç üzerinden oynanan maçı kazanan adını yarı finale yazdıracak. Kritik mücadele saat 22.00'de başladı.
İLK 11'LER
Shakhtar : Pyatov, Kryvtsov, Stepanenko, Matviienko, Bondar, Dodo, Marlos, Marcos, Patrick, Taison, Moraes
Basel : Nikolic, Widmer, Alderete, van der Werff, Stocker, Petretta, Pululu, Xkaha, Campo, Frei, Cabral
Fabian Frei Basel'i Avrupa Ligi Çeyrek Finallerine Taşıyor