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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Shakhtar - Basel (CANLI)
11.08.2020 - 19:02 |

Shakhtar - Basel (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Shakhtar Donetsk ile Sevilla karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele saat 22.00'de başladı.

Shakhtar - Basel (CANLI)
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Shakhtar ile Basel karşılaşıyor. Almanya'da tek maç üzerinden oynanan maçı kazanan adını yarı finale yazdıracak. Kritik mücadele saat 22.00'de başladı.

 

Shakhtar - Basel (CANLI)

İLK 11'LER

Shakhtar : Pyatov, Kryvtsov, Stepanenko, Matviienko, Bondar, Dodo, Marlos, Marcos, Patrick, Taison, Moraes

Basel : Nikolic, Widmer, Alderete, van der Werff, Stocker, Petretta, Pululu, Xkaha, Campo, Frei, Cabral

Shakhtar - Basel (CANLI)

Fabian Frei Basel'i Avrupa Ligi Çeyrek Finallerine Taşıyor

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