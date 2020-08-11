Shakhtar Basel maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi maçı şifresiz hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan Shakhtar Basel maçı ile sürüyor. Almanya'da tek maç üzerinden oynanacak zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki heyecanla araştırılan Shakhtar Basel maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHAKHTAR BASEL MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçı olan Shakhtar Basel karşılaşması bu akşam saat 22:00'te başlayacak ve mücadele beIN Sports HD2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

Shakhtar : Rui Patrício; Saïss, Coady, Boly; Doherty, Jonny, João Moutinho, Rúben Neves, Podence, Adama Traoré, Raúl Jiménez.

Basel : Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Joan Jordán, Banega; Ocampos, Suso, En-Nesyri.



İKİ TAKIMDA SON DURUM

Ukrayna'da sezonu açık farkla şampiyon olarak tamamlayan Shakhtar Donetsk, bir önceki turda da Wolfsburg'u her iki karşılaşmada da yenip adını çeyrek finale yazdırmıştı. Kiralık sözleşmesi sona eren Artem Bondarenko, sakatlanıp uzun süre sahalardan uzak kalan Ismaily ve kadro yapılandırılmasında yer almayan Mykhailo Mudryk ile Nazarii Muravskyi, UEFA Avrupa Ligi listesinden çıkartıldı. Sezonun ilk bölümünde göze giremeyen ancak koronavirüs arasından sonra stoperde şans bulan 20 yaşındaki Vitao, takımla birlikte Almanya'ya giden kafilede yerini aldı. Cezalı Davit Khocholava'nın yerine ilk 11'de görebiliriz. En büyük gol silahı her zamanki gibi Junior Moraes olacak. Moraes'in arkasında ise "Marlos, Alan Patrick, Taison" hattı görev yapacak.

12 Mart'ta, Almanya'da Frankfurt'u yendiklerinde şaşırtmışlardı ancak rövanşta da akıllı oynayıp 1-0 kazanmaları sonrası hafife alınmaması gereken bir takım olduklarının altını çizdi. Sözleşme yenilemeyen Kevin Bua ile Zdravko Kuzmanovic ve kiralık kontratı sona eren Emil Bergström, UEFA Avrupa Ligi listesinden çıkartıldı. Türk asıllı stoper Eray Cömert sarı kart cezalısı. As kaleci Jonas Omlin de bir süredir sakat. Ligdeki son 4 maçın 3'ünde gol yemeyen, Frankfurt rövanşında da eldivenleri alan Djordje Nikolic'i kalede izleyeceğiz. TD Marcel Koller; "Rakibin kalitesini, yetenekli oyuncularını biliyoruz ama biz de iyi savunma yapabilen ve gerektiğinde hücuma da etkili çıkan bir ekibiz. Buraya kadar geldik, sonrası neden olmasın..." açıklamasında bulundu.