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05.08.2020 - 22:18 | | AA

Shakhtar Donetsk çeyrek finale yükseldi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk, Wolfsburg'u 3-0 yenerek adını son 8'e yazdırdı. Müsabakada her iki takımdan birer oyuncu kırmızı kart gördü.

Shakhtar Donetsk çeyrek finale yükseldi!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u eleyen Shakhtar Donetsk, adını çeyrek finale yazdırdı. 

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayına ertelenen son 16 turu maçları yeniden başladı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, deplasmanda 2-1 yendiği Almanya temsilcisi Wolfsburg'u konuk etti. 

Shakhtar Donetsk, 89 ve 90+3. dakikalarda Junior Moraes ve 90+1. dakikada Manor Solomon'un golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı. 

Shakhtar Donetsk'te Davit Khocholava 67. dakikada, Wolfsburg'ta ise John Brooks 70. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktı. 

Ukrayna temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi yarın oynanacak Basel-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından belli olacak.

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