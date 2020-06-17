Shane Larkin 2 yıl daha Anadolu Efes'te!

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve Türk vatandaşı olan Shane Larkin, 2 sezon daha Anadolu Efes'te...

Larkin, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini belirtmişti.

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