Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Shane Larkin 2 yıl daha Anadolu Efes'te!
17.06.2020 - 08:13 | | TRT Spor

Shane Larkin 2 yıl daha Anadolu Efes'te!

Geçtiğimiz gün "NBA'de süre bulabileceğim bir takımdan teklif gelirse gidebilirim" açıklaması yapan Shane Larkin, Anadolu Efes ile 2 sezon daha anlaşma sağladı.

Shane Larkin 2 yıl daha Anadolu Efes'te!
ABONE OL

Bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve Türk vatandaşı olan Shane Larkin, 2 sezon daha Anadolu Efes'te...

Larkin, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini belirtmişti.

Shane Larkin 2 yıl daha Anadolu Efeste

Ronaldo Ayağıyla Basket Atışı Yapıyor

Bundesliga'da şampiyon bir kez daha Bayern Münih!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Shane Larkin 2 yıl daha Anadolu Efes'te!
    Shane Larkin 2 yıl daha Anadolu Efes'te!
  2. Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret
    Burak Yılmaz'dan Muslera'ya ziyaret
  3. 2021 Şampiyonlar Ligi finali Istanbul’a
    2021 Şampiyonlar Ligi finali Istanbul’a
  4. Süper Lig'de beIN Sports ile sorunlar çözüldü!
    Süper Lig'de beIN Sports ile sorunlar çözüldü!
  5. Gustavo’dan özeleştiri
    Gustavo’dan özeleştiri



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Arminia Bielefeld Bundesliga'ya yükseldi

Arminia Bielefeld Bundesliga'ya yükseldi

Tilbe Şenyürek, Galatasaray'a veda etti

Tilbe Şenyürek, Galatasaray'a veda etti

New York Valisi Cuomo: "ABD Açık düzenlenecek"

New York Valisi Cuomo: "ABD Açık düzenlenecek"

Barcelona, Leganes'i 2-0 mağlup etti! Messi yine yazdı...

Barcelona, Leganes'i 2-0 mağlup etti! Messi yine yazdı...

Sıradaki Haber