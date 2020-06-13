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13.06.2020 - 14:09 | | Ajansspor

Shane Larkin'den NBA açıklaması! Geri dönüş...

Koronavirüs sebebiyle iptal edilen THY EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes'te en çok merak edilen konu Shane Larkin'in takımda kalıp kalmayacağı oldu.

Shane Larkin'den NBA açıklaması! Geri dönüş...
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NBA'ye tekrardan geri dönme ihtimali olan Shane Larkin, konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

"Üçüncü adam olarak gitmem"
Fan Sided sitesine açıklamada bulunan yıldız oyuncu, "NBA'e, bir takımın 3. oyun kurucusu olmak için dönmeyeceğim. Eğer bir takım beni bunun için ararsa, telefonu açmam. Tek ihtimal, 18-25 dakika süre ve önemli bir sorumluluk dahilinde olur." şeklinde konuştu.

Shane Larkin, EuroLeague'de sezon iptal edilmeden önce MVP kalibresinde bir sezon geçiriyordu.

Shane Larkinden NBA açıklaması Geri dönüş...

 

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