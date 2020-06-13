Shane Larkin'den NBA açıklaması! Geri dönüş...

NBA'ye tekrardan geri dönme ihtimali olan Shane Larkin, konuyla ilgili net bir açıklama yaptı.

"Üçüncü adam olarak gitmem"

Fan Sided sitesine açıklamada bulunan yıldız oyuncu, "NBA'e, bir takımın 3. oyun kurucusu olmak için dönmeyeceğim. Eğer bir takım beni bunun için ararsa, telefonu açmam. Tek ihtimal, 18-25 dakika süre ve önemli bir sorumluluk dahilinde olur." şeklinde konuştu.