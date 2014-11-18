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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Shaqiri devre arası yolcu!
18.11.2014 - 16:37 | | AA

Shaqiri devre arası yolcu!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in, İsviçreli oyuncu Xherdan Shaqiri'nin devre arasında takımdan ayrılmasına izin vereceği öne sürüldü.

Shaqiri devre arası yolcu!
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Bild gazetesinin haberine göre, Bayern Münihli yetkililer, Shaqiri'nin oyun içinde eksiklerinin olduğunu ve teknik direktör Pep Guardiola'nın taktik taleplerini yerine getiremediğini düşündüğü belirtiliyor.

Bundan dolayı Shagiri'nin devre arasında takımdan gönderilmek istendiği iddia edildi.

Bu sezonun başında İngiltere'nin Premier Ligi takımlarından Liverpool'un İsviçreli oyuncu için 20 milyon euro teklifte bulunduğu ancak Bayern Münih'in teklifi reddettiği kaydedildi.

Şimdi Shaqiri için 20 milyon euroluk teklif yapılması durumunda Bayern Münih'in transfere sıcak bakacağı vurgulandı. 2012 yılında Basel takımından 12,5 milyon euroya Bavyera ekibine gelen Shaqiri'nin, gelişme göstermediğinin düşünüldüğü kaydedildi.

Shaqiri Bundesliga'da oynadığı 45 maçta 10 gol atmış, bu sezon oynadığı 8 maçtan sadece birinde 90 dakika forma giydi.

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