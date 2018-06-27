Shaqiri ve Xhaka’ya ‘kartal’ cezası

FIFA, İsviçre’nin Sırbistan’ı yendiği maçta gollerden sonra Arnavutlar’ın sembolü olan çift başlı kartal hareketi yapan Shaqiri ve Xhaka’ya hareketin ‘siyasi’ içerik taşıması sebebiyle 10’ar bin İsviçre frangı ceza verdi. Taraftarlar, cezaları ödemek için kampanya başlattı. İsviçre Federasyonu toplanan parayı kabul etmezse, bu miktar hayır kurumlarına bağışlanacak.