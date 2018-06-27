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HaberlerDünya Kupası Haberleri Shaqiri ve Xhaka’ya ‘kartal’ cezası
27.06.2018 - 09:51 |

Shaqiri ve Xhaka’ya ‘kartal’ cezası

FIFA, Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda İsviçreli futbolcular Shaqiri ve Xhaka'ya attıkları gollerden sonra Arnavutların sembolü olan çift başlı kartal hareketi yaptıkları sebebiyle ceza verdi

Shaqiri ve Xhaka’ya ‘kartal’ cezası
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FIFA, İsviçre’nin Sırbistan’ı yendiği maçta gollerden sonra Arnavutlar’ın sembolü olan çift başlı kartal hareketi yapan Shaqiri ve Xhaka’ya hareketin ‘siyasi’ içerik taşıması sebebiyle 10’ar bin İsviçre frangı ceza verdi. Taraftarlar, cezaları ödemek için kampanya başlattı. İsviçre Federasyonu toplanan parayı kabul etmezse, bu miktar hayır kurumlarına bağışlanacak.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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