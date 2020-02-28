Sharapova başlı başına bir markaydı!

ONUR DİNÇER

Kadınlar tenisinin sembol yüzlerinden olan Maria Sharapova, aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı. Beş kez grand slam şampiyonu olan yıldız raket, sportif başarısının yanında, güzelliği ve bu meslekten kazandığı paralarla da gündeme geldi.

Maria Sharapova’nın 2001’de başlayan profesyonel tenis kariyeri boyunca kazandığı toplam para, yaklaşık 325 milyon dolar olarak hesaplandı. Katıldığı turnuvalardan elde ettiği ödül paraları bu miktarın çok küçük bir bölümünü oluşturan Rus raket, asıl önemli gelir kalemini ise saha dışında yakaladı. Sponsorluklar, reklam gelirleri, katıldığı özel etkinliklerden aldığı paralar ve ismini verdiği markalarla elde ettiği kazançlar öne çıktı.



Ödüllerde 8. sırada

WTA rakamlarına göre Sharapova’nın turnuvalardan kazandığı ödül paraları 39 milyon dolar olarak gerçekleşti. Beş büyük kupasının yanında toplamda 36 şampiyonluğu bulunan Sharapova; Djokovic, Federer, Nadal ve Serena Williams’ın ilk sıraları aldıkları en çok ödül parası kazanan tenisçiler arasında sekizinci olarak tarihe geçti.

Sharapova, sadece bir spor giyim markasıyla olan anlaşmasından yıllık 18 milyon dolar alıyordu. 15 milyon takipçili Facebook’u kendisine 30 milyon dolar getirirken, Sugarpova isimli şekerleme markasından ise geride kalan yılda 20 milyon dolar elde etti. Doping nedeniyle tenisten uzak kaldığı dönemdeki kaybına rağmen bu rakamlara ulaştığına dikkat çekildi.

Karim Benzema'nın Şampiyonlar Ligi Tutkusu