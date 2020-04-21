Sheffield Unitedlı futbolcular maaşlarının bir kısmını 2020 sonuna kadar erteledi

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyet ve üst yönetici (CEO) Stephen Bettis'in de altı ay boyunca aynı şekilde erteleme yaptığı belirtildi.

İngiliz kulübünün, bu şekilde personel maaşlarını eksiksiz olarak ödeyebileceği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bettis, koronavirüs nedeniyle zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Futbolcular ve teknik heyet, bu jestleriyle Sheffield United'ı önemsediklerini göstermiş oldu." yorumunu yaptı.

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