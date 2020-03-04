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04.03.2020 - 15:25 | | KONYA (İHA)

Shengelia, Malatya maçını işaret etti

Konyasporlu futbolcu Levan Shengelia, Yeni Malatyaspor maçı ile çıkış yakalayacaklarını, buna gönülden inandığını söyledi.

Shengelia, Malatya maçını işaret etti

Süper Ligin 25. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Konyaspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi konuşan Gürcü futbolcu Levan Shengelia, son oynadıkları Kasımpaşa maçında aldıkları sonuçtan dolayı memnun olmadığını belirterek, "Yeni hoca grubumuzla daha çok çalışarak kalan maçlarımızda iyi sonuçlar almak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi.

7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Yeni Malatyaspor maçına değinen Shengelia, "Taraftarımızın da bildiği gibi sezonun ilk yarısında düşüşümüz Yeni Malatyaspor maçı ile başlamıştı. Tekrar bir Yeni Malatyaspor maçı ile çıkış yakalayacağız. Gerçekten buna gönülden inanıyorum. Bizim çıkışımız ve zihinsel olarak yükselişimiz açısından çok önemli bir maç olacak” ifadelerini kullandı.

Takımdaki performansına da değinen Levan Shengelia, "Önemli olan takımın başarısı. Takımın başarısı ile birlikte olursa oyuncuların performansı önemlidir. Bu yüzden takımın genel performansına odaklanmak gerek. Kendi performansımla ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum" diye konuştu.

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