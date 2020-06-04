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04.06.2020 - 10:36 | | Fanatik

Sifakis'ten Beşiktaş itirafı

Eski Samsunsporlu kaleci "EURO 2012’den sonra Deportivo La Coruna’dan teklif aldım. Ancak o dönemde kendimi değil kalesini koruduğum milli takımı düşünüyordum. Beşiktaş’la anlaşmıştım ancak son anda karar değiştirdiler ve McGregor’u transfer ettiler" dedi.

Sifakis'ten Beşiktaş itirafı
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Kariyerinde son olarak 2 yıl önce Samsunspor forması giyen Yunan kaleci Michalis Sifakis, Beşiktaş’la ilgili olarak bir itirafta bulundu.

Yunan basınına konuşan Sifakis, “EURO 2012’den sonra Deportivo La Coruna’dan teklif aldım. Ancak o dönemde kendimi değil kalesini koruduğum milli takımı düşünüyordum. Beşiktaş’la anlaşmıştım ancak son anda karar değiştirdiler ve McGregor’u transfer ettiler. Türkiye olmayınca ben de Cherleroi’nin yolunu tuttum” sözlerini sarf etti.

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