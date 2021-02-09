Şifre 1907!

Fenerbahçe Ülker Stadı’nda, derbi maçında yaşanan taraftar girişi ve küfür olaylarının yankıları devam ederken, Galatasaray ve Teknik Direktör Fatih Terim ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuyor. Sarı-lacivertlilerin stada, “1907” şifresiyle girdikleri ve hiçbir kaydın yapılmadığı vurgulandı.



Sarı-kırmızılılar, 4 Şubat Perşembe günü, maça sağlık çalışanların alınacağıyla ilgili duyumu, Türkiye Futbol Federasyonu’na ve İstanbul Valiliği’ne yazılı olarak iletti ve bununla ilgili durumu sordu. Ancak kulübe herhangi bir resmi dönüş olmazken, TFF yetkilileri, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e, “Kimse alınmayacak” diye SMS gönderdi.



Bundan sonrasını Galatasaray TV’de anlatan Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Reşit Kükner, stada girerken iki kuyruk oluştuğunu, Galatasaraylı yönetici olarak kendisini tanıttığı için diğer kuyruğa yönlendirildiğini dile getirerek, “İlk kuyrukta 1907 diyenler içeriye alınıyordu. Ancak sonra öğrendim ki, Başkan Mustafa Cengiz’e bile akreditasyonu sorulmuş” diye konuştu.

Başkan Cengiz’in Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile arasındaki diyaloğu da anlatan Kükner, “Sayın bakan geldikten sonra başkanımız, ‘Sayın bakanım etrafınıza bakın. Ben de bundan sonra 5 bin kişi alayım, cezasını da vereyim’ dedi. Bunun üzerine bakan bey bir şey demeden yerine geçti” ifadelerini kullandı.



Ömer Kükner, görüntülerin emniyet yetkilileriyle paylaşıldığını, bundan sonra gerekenin yapılacağını dile getirdi. Sarı-kırmızılıların İletişim Direktörü, Fatih Terim’in de şahsına edilen küfürlerden dolayı ayrıca şikâyetçi olacağını vurguladı.