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27.03.2020 - 07:00 |

Şimdi ESPOR zamanı

Spor dallarının durma noktasına geldiğiKoronavirüs salgını ortamında espor yeni bir heyecan dalgası yarattı.

Şimdi ESPOR zamanı

ONUR DİNÇER

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm spor dallarının durma noktasına geldiği bir ortamda espor yeni bir heyecan dalgası yarattı. 2021’e ertelenen Avrupa EURO 2020’nin elektronik versiyonu tüm hızıyla sürüyor. UEFA’dan yapılan açıklamada UEFA eEURO 2020 için eleme müsabakalarının başladığı bildirildi. Mart-Mayıs dönemindeki elemeler sonrasında turlayan milli takımların, temmuzda yapılacak UEFA eEURO 2020 finallerinde boy göstereceği duyuruldu.

Canlı veriliyor
UEFA eEURO 2020’de 55 ülke 10 gruba paylaştırılarak eleme turları oluşturuldu. Ev sahibi ve deplasman olmak üzere her takım bir rakibiyle birer kez karşılaşıyor, maçlar UEFA’nın resmi hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor. 10 grubun 1.’si direkt olarak finallere giderken, son 6 finalist, grup 2.’lerinin oynayacağı play-off sonunda belli olacak. Türkiye şu ana kadar Almanya’ya kaybederken Estonya, Macaristan, Bulgaristan ve Cebelitarık’ı yendi.

Şimdi ESPOR zamanı

 

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