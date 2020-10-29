Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Şimdi galibiyet zamanı!
29.10.2020 - 07:00 |

Şimdi galibiyet zamanı!

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’nda evinde bugün Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek Sivasspor, 3 puan için sahaya çıkıyor. Villarreal deplasmanında şanssızlık yaşayan Yiğidolar, ülke puanı için de galibiyet arıyor.

Şimdi galibiyet zamanı!
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’nda 2. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek. İlk hafta maçında Villarreal’e karşı başarılı bir futbol oynamasına karşın 5-3 yenilen Yiğidolar, kendi sahasında telafi etme çabasına girecek.UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’nda 2. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek. İlk hafta maçında Villarreal’e karşı başarılı bir futbol oynamasına karşın 5-3 yenilen Yiğidolar, kendi sahasında telafi etme çabasına girecek.Ülke puanı için de önemli bir misyonu olan kırmızı-beyazlılar Avrupa kupalarındaki 10. karşılaşmasına çıkacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.55’te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Bosna Hersek’ten hakem Irfan Peljto yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekipte Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt’un sakatlıkları sürüyor.Avrupa kupalarında daha önce 9 maça çıkan Sivasspor, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Şimdi galibiyet zamanı

Şimdi galibiyet zamanı

Demir Grup Sivasspor 2020-2021 Sezonu Formaları

    Thomas Tuchel: Danilo ve Kimpembe iyi iş çıkardı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu’na tam destek
      Sergen Yalçın'dan Ersin Destanoğlu’na tam destek
    2. Trabzonspor'da hoca karmaşası
      Trabzonspor'da hoca karmaşası
    3. Şimdi galibiyet zamanı!
      Şimdi galibiyet zamanı!
    4. Beşiktaş'ta Mensah sevinci
      Beşiktaş'ta Mensah sevinci
    5. Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı
      Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

    Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna ile yollar ayrıldı

    Thomas Tuchel: Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyor

    Thomas Tuchel: Oyuncularım her maça favori olarak çıkmanın baskısını hissediyor

    Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testi için "saçmalık" ifadesini kullanması tepki çekti

    Cristiano Ronaldo'nun Kovid-19 testi için "saçmalık" ifadesini kullanması tepki çekti

    Darüşşafaka Tekfen: 79 - Filou Oostende: 74

    Darüşşafaka Tekfen: 79 - Filou Oostende: 74

    Sıradaki Haber