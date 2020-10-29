Şimdi galibiyet zamanı!

UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’nda 2. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek. İlk hafta maçında Villarreal’e karşı başarılı bir futbol oynamasına karşın 5-3 yenilen Yiğidolar, kendi sahasında telafi etme çabasına girecek.UEFA Avrupa Ligi’nde I Grubu’nda 2. hafta maçında temsilcimiz Sivasspor, evinde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’i konuk edecek. İlk hafta maçında Villarreal’e karşı başarılı bir futbol oynamasına karşın 5-3 yenilen Yiğidolar, kendi sahasında telafi etme çabasına girecek.Ülke puanı için de önemli bir misyonu olan kırmızı-beyazlılar Avrupa kupalarındaki 10. karşılaşmasına çıkacak. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.55’te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Bosna Hersek’ten hakem Irfan Peljto yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekipte Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt’un sakatlıkları sürüyor.Avrupa kupalarında daha önce 9 maça çıkan Sivasspor, 2 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor 2020-2021 Sezonu Formaları