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22.06.2018 - 10:10 |

Simeone'nin Whatsapp konuşması basına sızdı!

Diego Simeone’nin dünkü geceki Hırvatistan maçı sonrası yaptığı Whatsapp konuşması basına sızdı.

Simeone'nin Whatsapp konuşması basına sızdı!
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Atletico Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone’nin dünkü geceki Hırvatistan maçı sonrası yaptığı Whatsapp konuşması basına sızdı.

Yardımcısı Burgos ile yaptığı tahmin edilen konuşmada Simeone, hem Arjantin’e eleştiriler getiriyor hem de vatandaşı Messi ile ilgili flaş bir yorumda bulunuyor.

Şu anda yaşananların dört senelik bir birikim olduğunu ifade eden Simeone, “Anarşi var. Ne teknik direktör ne de federasyonun bir liderliği yok. Takımın kaybolduğunu görüyorum. İzlanda maçına bu maça başlandığı gibi başlardım. Hırvatistan maçına da tam tersi. Bence hatalıydı. Ancak yine de çıkma ihtimalimiz var. Nijerya, İzlanda’yı yenecektir. Biz de Nijerya’yı yenersek, İzlanda Hırvatistan karşısında galibiyet almazsa işler lehimize döner” dedi.

Sampaoli için de ağır sözler kaydeden 48 yaşındaki teknik adam, “Oyuncuların futbolun en önemli unsuru olduğunu söyleriz hep. Ama unuttuğumuz bir şey var. Eğer teknik direktörünüz b.ktansa bu durum oyuncularınızın b.ktan olmasından daha kötüdür. Onların etkisi çok fazla” diye konuştu.

Messi mi Ronaldo mu?

Simeone son olaraksa Messi-Ronaldo kıyasıyla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu: “Messi çok iyi ancak çok iyi olmasının nedeni etrafında olağanüstü futbolcuların olması. Normal bir maç için Messi’yi mi yoksa Ronaldo’yu mu tercih edersin?” (Ajansspor)

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